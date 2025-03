El fiscal del caso Dalmasso solicitó que no se le aplique la prescripción al único imputado La muerte de Nora Dalmasso ocurrió en noviembre de 2006 y no se llegó a condenar a nadie por el crimen en Río Cuarto. El fiscal Pablo Jávega ahora sostiene que no debe computarse el tiempo en que los familiares de la mujer fueron investigados.