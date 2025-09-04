Dañaron instalaciones y robaron en el club Los Albos
Delincuentes rompieron una ventana y un vidrio y se llevaron una cámara. La denuncia ya fue presentada, informaron.
El club Los Albos, que milita en la Liga de Baby Fútbol, fue blanco de un intento de robo en la madrugada de este miércoles.
De acuerdo a un comunicado publicado por la organización en sus redes sociales, desconocidos rompieron una ventana y un vidrio del club, ubicado sobre Av. 9 de Septiembre y Brigadier López, y sustrajeron una de las cámaras de seguridad.
Si bien no lograron ingresar al edificio, el daño generado generó “impotencia y bronca”, aseguraron desde la entidad.
La denuncia ya fue radicada, indica el texto.
Cabe recordar que en mayo pasado, el club había sido blanco de otro hecho de inseguridad: en aquel entonces, ladrones sustrajeron instrumentos que utilizan los niños para las prácticas, pelotas, reflectores, garrafas, una motoguadaña, baldes de pintura, y alimentos y bebidas de la cantina.