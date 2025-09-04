El club Los Albos, que milita en la Liga de Baby Fútbol, fue blanco de un intento de robo en la madrugada de este miércoles.

De acuerdo a un comunicado publicado por la organización en sus redes sociales, desconocidos rompieron una ventana y un vidrio del club, ubicado sobre Av. 9 de Septiembre y Brigadier López, y sustrajeron una de las cámaras de seguridad.

Si bien no lograron ingresar al edificio, el daño generado generó “impotencia y bronca”, aseguraron desde la entidad.

La denuncia ya fue radicada, indica el texto.

Cabe recordar que en mayo pasado, el club había sido blanco de otro hecho de inseguridad: en aquel entonces, ladrones sustrajeron instrumentos que utilizan los niños para las prácticas, pelotas, reflectores, garrafas, una motoguadaña, baldes de pintura, y alimentos y bebidas de la cantina.