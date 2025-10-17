Cultivaban marihuana en San Francisco y Frontera que después vendían en redes: un detenido

Gendarmería Nacional desarticuló una red de cultivo y venta de marihuana al menudeo que operaba en las ciudades de San Francisco y Frontera. Los operativos culminaron con el allanamiento de dos viviendas y la detención de un hombre.

Integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” llevaron a cabo los allanamientos ayer en domicilios de San Francisco y Frontera , en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes), con órdenes judiciales libradas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco.

Droga, cultivo intensivo y venta por redes

Las pesquisas permitieron constatar que los involucrados realizaban un cultivo intensivo de plantas de marihuana, utilizando elementos químicos para acelerar su desarrollo. Posteriormente, la droga era ofrecida a través de redes sociales y comercializada al menudeo.

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron: 23 plantas de marihuana de distintos tamaños; 20 gramos de cannabis sativa (16 gramos de picadura y 4 gramos de cogollos); lámparas, dispositivos móviles, productos químicos, balanza de precisión y demás elementos de cultivo.

La Justicia dispuso la detención de la persona involucrada, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

Hojas de coca y neumáticos secuestrados en un control de ruta

Por otra parte, en el marco de controles vehiculares, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Sinsacate” inspeccionaron un transporte de encomiendas que se dirigía desde Salta a San Luis, a la altura de Santa Elena (Córdoba).

En la requisa, se detectó la presencia de una bolsa que contenía seis kilos de hojas de coca y se incautaron ocho neumáticos de origen extranjero que carecían del aval legal correspondiente. Se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero) y se decomisó todo lo hallado.