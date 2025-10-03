Cuatro personas resultaron lesionadas en un choque entre motos
El siniestro vial ocurrió este viernes en barrio Sarmiento. Entre los heridos se encontraba un bebé.
Este viernes se produjo un siniestro vial en la intersección de calles Ingenieros y Salta, en barrio Sarmiento. El saldo fue de cuatro personas lesionadas, entre ellas un bebé de 2 años que fueron derivadas al Hospital.
El hecho involucró a una motocicleta Guerrero Trip 110 cc negra sin dominio colocado, conducida por un joven de 23 años, quien circulaba junto a su pareja de 18 años y su hijo de dos años.
Al llegar a la intersección entre Ingenieros y Salta, por causas a establecer, colisionaron de manera frontal con una motocicleta Motomel Blitz 110 cc azul conducida por un joven de 31 años.
Todos los involucrados tienen domicilio en la provincia de Santa Fe y fueron derivados al Hospital J.B. Iturraspe.
Los vehículos fueron secuestrados y las lesiones fueron calificadas como reservadas.