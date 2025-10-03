Este viernes se produjo un siniestro vial en la intersección de calles Ingenieros y Salta, en barrio Sarmiento. El saldo fue de cuatro personas lesionadas, entre ellas un bebé de 2 años que fueron derivadas al Hospital.

El hecho involucró a una motocicleta Guerrero Trip 110 cc negra sin dominio colocado, conducida por un joven de 23 años, quien circulaba junto a su pareja de 18 años y su hijo de dos años.

Al llegar a la intersección entre Ingenieros y Salta, por causas a establecer, colisionaron de manera frontal con una motocicleta Motomel Blitz 110 cc azul conducida por un joven de 31 años.

Todos los involucrados tienen domicilio en la provincia de Santa Fe y fueron derivados al Hospital J.B. Iturraspe.

Los vehículos fueron secuestrados y las lesiones fueron calificadas como reservadas.