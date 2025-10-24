La noche del miércoles 22 de octubre se vio sacudida por un violento ataque a balazos en la localidad de Frontera, que dejó como saldo un hombre muerto y otro herido. La víctima fatal fue identificada como Federico Bazán, de 32 años, oriundo de La Puerta, quien fue asesinado de dos disparos en el pecho cuando descendía de un auto frente a una vivienda de Calle 108 al 200.

El hecho ocurrió cerca de las 20.15 y es investigado por el fiscal Pedro Machado, bajo la carátula de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lesiones leves”. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Según fuentes oficiales, Bazán había llegado al lugar junto a Ángel Darío Aciar (43) según distintas versiones, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe de San Francisco con heridas de bala en el abdomen y el glúteo. Los médicos confirmaron que las balas no representaban riesgo de vida.

Testimonio clave y detalles del ataque

Vanina M., pareja de Aciar, aportó un testimonio considerado clave para los primeros pasos de la investigación. De acuerdo con su declaración, ambos hombres se dedican a la compra y venta de soja y se dirigieron a esa vivienda en Frontera para retirar dólares correspondientes a una transacción previa.

Relató que Bazán fue el primero en bajar del vehículo, un Fiat Cronos sin patente colocada, y fue interceptado por dos hombres que le exigieron el dinero. Según la mujer, al negarse, se produjo una discusión que terminó con disparos. Los agresores huyeron en una motocicleta de gran cilindrada y todavía no fueron identificados.

Al arribar al lugar, personal policial encontró el cuerpo de Bazán en el ingreso a la vivienda. Efectivos de la Policía Científica de Rafaela confirmaron que presentaba dos impactos de bala en el tórax, ambos sin salida. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, tal como lo dispuso el fiscal Machado.

Dinero, armas y peritajes

Durante la inspección del vehículo, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron una suma importante de dinero: 20.000 dólares, 1.094.000 pesos argentinos, un celular Samsung, prendas de vestir y municiones. Todo el material fue remitido a peritajes para determinar su posible vinculación con el hecho.

Además, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y la toma de declaraciones a testigos para intentar reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los autores.

Si bien el móvil del crimen aún no está confirmado, las líneas investigativas apuntan a un posible trasfondo económico. Desde la fiscalía no descartan que se haya tratado de un “negocio que salió mal” o una “mejicaneada” vinculada a transacciones informales de divisas o comercialización de granos.

La causa continúa bajo la dirección del fiscal Machado, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho, determinar responsabilidades y dar con los responsables del ataque.

Mientras tanto, desde el entorno familiar de Bazán confirmaron que sus restos serán velados en la localidad de La Puerta.