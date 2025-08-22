La investigación judicial por el homicidio de Guillermo Chiarotto Gattino, de 15 años, ocurrido en el barrio Roque Sáenz Peña el 26 de junio, avanza con la disposición de una medida de resguardo institucional para el adolescente acusado. El Juzgado de Control de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Faltas de San Francisco, con la aprobación de la fiscal de Delitos Complejos Silvana Quaglia, ordenó que el menor de edad permanezca en el Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba, por un período de tres meses.

Según fuentes judiciales, esta medida de resguardo socioeducativa se extenderá hasta el 27 de octubre. Si bien el adolescente ya se encontraba en el Complejo desde el día posterior al hecho, la primera medida de detención tenía una vigencia de 30 días. Antes de que este plazo venciera, las partes involucradas opinaron sobre la continuidad de la privación de la libertad, lo que derivó en la resolución actual.

El adolescente, que también tiene 15 años, es considerado inimputable por la legislación penal juvenil de Argentina, ya que la normativa establece que los menores de 16 años no pueden ser responsabilizados penalmente. No obstante, la fiscal Quaglia procedió a imputarlo formalmente por el delito de "homicidio simple" y por su "participación activa en el hurto calificado de un vehículo". En el marco de la misma investigación, otro menor fue imputado como coautor del robo calificado de una bicicleta.

El hecho

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el crimen tuvo lugar el 26 de junio en el pasaje Río Primero al 800. Tras una discusión en la vereda con el presunto agresor y otros jóvenes, Guillermo Chiarotto recibió una puñalada en el tórax con un cuchillo de cocina, que le causó una hemorragia interna y la muerte, a pesar de los esfuerzos del personal médico del Hospital Iturraspe. El conflicto se habría originado porque la víctima y un amigo habían ido a reclamar por el robo de una bicicleta en un maxikiosco cercano.

Tras el fatal incidente, el presunto agresor huyó del lugar, pero se entregó el 27 de junio, un día después, en los Tribunales de la ciudad, acompañado de su abogado. Desde entonces, ha permanecido en el Complejo Esperanza, donde ha participado en los estudios de su personalidad y otras peritaciones ordenadas por la Justicia, así como en las actividades de escolaridad que se brindan en la institución.