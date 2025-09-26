El Juzgado Penal Juvenil de San Francisco resolvió que el adolescente de 15 años acusado del homicidio de Guillermo Chiarotto Gattino (15), ocurrido el pasado 26 de junio, es "no punible" en razón de su edad, pero que existen suficientes elementos de prueba para imputarlo por el crimen. A raíz de esta decisión, el menor seguirá con una medida de "resguardo institucional" en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba por un plazo de tres meses.

La audiencia se realizó el 23 de septiembre pasado en los Tribunales de San Francisco y se confirmó la existencia de la base objetiva mínima, lo que significa que hay pruebas suficientes para acreditar que el crimen existió y que el adolescente lo cometió.

El adolescente es considerado inimputable por la legislación penal juvenil de Argentina, ya que la normativa establece que los menores de 16 años no pueden ser responsabilizados penalmente. No obstante, está acusado por el delito de "homicidio simple" y por su "participación activa en el hurto calificado de un vehículo". En el marco de la misma investigación, otro menor fue imputado como coautor del robo calificado de una bicicleta.

Según información a la que accedió El Periódico, el Juzgado dispuso la continuidad de la medida socioeducativa de resguardo institucional en Complejo Esperanza por el término de 3 meses a computar desde el 23/09/2025, eventualmente prorrogable por el mismo plazo, previa autorización de la Cámara en lo Criminal y Correccional (art. 46, inc. a., Ley 11.035).

Por otro lado, insta al SeNAF que continúe con “las intervenciones técnicas, pedagógicas y terapéuticas al adolescente y su familia”.

La cronología del hecho

El trágico incidente ocurrió el 26 de junio en el pasaje Río Primero al 800, en el barrio Roque Sáenz Peña. Guillermo Chiarotto se encontraba con un amigo reclamando por el robo de una bicicleta en un maxikiosco cercano, lo que derivó en una discusión con otros jóvenes.

En medio del altercado, el presunto agresor, que tenía 15 años en ese momento, le asestó una puñalada en el tórax con un cuchillo de cocina, según la investigación judicial. Pese a los esfuerzos del personal médico, la herida le causó una hemorragia interna que le provocó la muerte en el Hospital Iturraspe.

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar, pero se entregó el 27 de junio en los Tribunales de la ciudad. Desde entonces, ha permanecido en el Complejo Esperanza, donde ha participado en estudios de su personalidad y otras pericias.

La Justicia, que investiga el caso con la aprobación de la fiscal de Delitos Complejos Silvana Quaglia, ordenó que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) continúe con las intervenciones técnicas, pedagógicas y terapéuticas al adolescente y a su familia. Además, se notificará a los familiares de la víctima sobre la resolución en una audiencia de lenguaje claro.