Este lunes en los Tribunales de Rafaela se llevó a cabo la audiencia cautelar por el crimen de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado a balazos el pasado 9 de julio en Frontera. Durante la instancia judicial, el juez Nicolás Stegmayer dictó la prisión preventiva para V. E. (23), M. E.(29) y T. N. M. (20), imputados como autores de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego. La acusación también incluye la tentativa de homicidio de Braian Martínez, padrastro del menor, quien permanece internado en grave estado.

Durante la audiencia, dos de los imputados hicieron uso de la palabra. El joven V. E. expresó: "El día del hecho yo estaba en mi casa, con un amigo. Salí varias veces a comprar, pero no tuve nada que ver. Nunca le disparé a nadie". Su hermano, M. E., también declaró, explicando que esa tarde se trasladó hasta la casa de su padre y allí permaneció durante varias horas. "Me enteré de lo que había pasado por un amigo, cuando ya estaba volviendo", sostuvo. Ambos negaron su participación en el ataque y aseguraron no tener vínculos con las víctimas. Por su parte, Medrano no declaró en esta instancia.

La acusación fiscal y el trasfondo del crimen

La fiscal Fabiana Bertero argumentó que "existe una historia de conflictividad entre dos grupos" y que el ataque se habría producido como parte de una represalia. La fiscal detalló que los acusados actuaron en conjunto, interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas y dispararon en reiteradas oportunidades. Zamir recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado sin vida al hospital de San Francisco.

Según la investigación, el vehículo de los agresores fue identificado como un Fiat Cronos gris, sin patente, con vidrios polarizados. "Fue visto en distintos puntos de Frontera y San Francisco antes del ataque", indicó Bertero. En la escena del hecho, ubicada sobre calle 7 entre 86 y 16, se secuestraron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros y se constataron 10 impactos de bala en el auto de las víctimas, todos del lado izquierdo. Sobre el Fiat Cronos, la Fiscalía informó que había sido robado en Vila y apareció incendiado en Josefina. Fue identificado por el número de chasis.

Bertero sostuvo que el crimen se enmarca en un conflicto que se remonta a enero de este año, cuando Horacio David Martínez, hermano del padrastro del niño, fue baleado. El joven, conocido como "Totín", falleció en mayo, y su familia había entregado a la Justicia audios donde uno de los ahora imputados reconocía el hecho. "Después de eso, comenzaron las represalias hacia los Martínez", afirmó Bertero. Además, señaló que los acusados responderían a las órdenes de un hombre apodado "Nano A.", actualmente detenido por causas vinculadas al narcotráfico.

Durante la audiencia, se exhibieron pruebas documentales, forenses y testimoniales. Una de las principales testigos fue la madre del niño, quien declaró que reconoció a los hermanos Valentín y Matías Escobedo como los autores de los disparos.

Finalmente, el juez Nicolás Stegmayer resolvió dictar la prisión preventiva para los tres imputados. Matías Escobedo y Tiago Medrano permanecerán detenidos sin plazo, mientras que Valentín Escobedo fue beneficiado con una preventiva de 90 días, al considerar que aún restan producir evidencias que podrían influir en su situación procesal.