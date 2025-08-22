El pasado 11 de agosto, la muerte de Emanuel Levratto, de 28 años, conmocionó a la ciudad de Frontera y se trató de la cuarta muerte violenta en la vecina localidad. El cuerpo fue hallado en un campo de la zona rural con dos disparos y diversas heridas en su cabeza y cuerpo. Aunque fue trasladado al Hospital Iturraspe de San Francisco, llegó sin signos vitales.

Desde entonces, familiares y allegados reclaman avances en la investigación y respuestas por parte de la Justicia. Una familiar directa señaló: “Solo nos llamaron para dar declaración, pero nada más que eso. Aún no volvieron a llamar por novedades, o sea que no hay nada. Mucha gente habla, supone pero no tenemos algo clave. Lo único que queremos es justicia y aún no tenemos respuestas”.

El caso está en manos del fiscal de Rafaela Martín Castellano, quien instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) de Frontera y Rafaela para llevar adelante las diligencias. Según fuentes judiciales, la causa permanece con secreto de sumario, y hasta el momento no trascendieron medidas como allanamientos ni nuevas citaciones de testigos.

Lo que se sabe

La autopsia realizada al cuerpo de Levratto confirmó que un disparo de arma de fuego en la zona lumbar fue la causa de su muerte. También presentaba otra herida de bala superficial y lesiones en un brazo.

De acuerdo con testimonios familiares, Emanuel había salido en busca de sus caballos acompañado por un menor de edad cuando, según el relato de su cuñada, “aparecieron dos muchachos, lo atacaron y lo mataron”. El joven que lo acompañaba corrió a pedir ayuda y fue quien alertó a la familia.

“Él aún seguía con vida cuando llegaron. Llamaron a la ambulancia que nunca llegó. El padre desesperado pidió que por favor lo lleven al hospital y los policías lo llevaron”, relató la mujer.

El hallazgo se produjo cerca de las 2:30 de la madrugada. Médicos de guardia del Hospital Iturraspe constataron el fallecimiento y establecieron que la muerte habría ocurrido al menos una hora y media antes del ingreso.

A casi dos semanas del hecho, se desconocen el móvil y los responsables del crimen. La familia insiste en que se esclarezca lo ocurrido y pide justicia por Emanuel.