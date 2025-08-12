Ya son 90 los fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado, producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

En la investigación ya se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide, al tiempo que el pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas.

El procedimiento fue ordenado luego de la notificación de cuatro casos en el nosocomio cuando se habrían usado 1.693 ampollas contaminadas.

Dicha institución médica había estado en el centro de la polémica en las últimas semanas debido a que un bebé recién nacido resultó intoxicado con fentanilo.

Los investigadores tratan de determinar la trazabilidad de los decesos.

Por otro lado, este martes familiares de las victimas del fentanilo reclamaron en el Congreso declarar la emergencia sanitaria y prohibir el uso del fentanilo de los laboratorios HLB Pharma.

Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, aseguró que “hay que activar una emergencia sanitaria para que el fentanilo en este momento no se esté usando” y pidió acelerar la constitución de una comisión investigadora para saber .