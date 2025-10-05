Una niña de 14 años murió el sábado por la tarde luego de caer de su motocicleta en un camino rural a unos dos kilómetros de la ciudad de Río Tercero. Según informaron fuentes oficiales, la joven perdió el control del rodado por motivos que aún se están investigando.

Tras el accidente, fue trasladada de urgencia al dispensario municipal, donde ingresó con un traumatismo de cráneo. Pese a los esfuerzos médicos, su estado era crítico y lamentablemente falleció horas más tarde.

El hecho ocurrió en una zona rural donde no se registraron otros vehículos involucrados. Según datos preliminares, no habría indicios de participación de terceros, aunque la Policía trabaja en esclarecer cómo se produjo la caída.

Desde la Municipalidad de Río Tercero expresaron su pesar por lo ocurrido y se aguarda el informe definitivo de las pericias para conocer más detalles.