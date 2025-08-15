Un choque frontal ocurrido en la mañana de este viernes sobre la ruta provincial 11 dejó como saldo una persona muerta y dos heridas en el sur de la provincia de Córdoba.

El accidente ocurrió alrededor de las 7, en la curva conocida como “La Vasquita”, a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha. Por causas que se investigan, una Fiat Ducato y un camión Mercedes Benz con acoplado colisionaron de frente.

En la Ducato viajaban un hombre de Laborde, que conducía y falleció en el acto por la violencia del impacto, y una mujer que resultó con lesiones y fue trasladada al Hospital Municipal de Ucacha, donde permanece fuera de peligro.

El chofer del camión de maíz logró salir por sus propios medios y fue atendido en el lugar por un servicio de emergencias por lesiones leves.

En la zona trabajaron efectivos policiales, inspectores de tránsito y bomberos para asistir a las víctimas y ordenar la circulación. La ruta permaneció cortada por algunas horas.