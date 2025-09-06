Un joven de 17 años murió este viernes por la noche en barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, luego de atragantarse con comida mientras cenaba en su casa junto a su padre.

El hecho ocurrió en una vivienda de la Manzana 15 de dicho barrio, en la zona sur de la capital. Según informaron fuentes policiales, el joven sufrió una obstrucción durante la cena y perdió el conocimiento en pocos segundos.

Según la información aportada por el portal El Doce, ante la desesperación, efectivos policiales que llegaron al lugar le practicaron maniobras de reanimación y organizaron un cordón sanitario para su traslado urgente al Hospital Misericordia.

Finalmente, los médicos de guardia intentaron estabilizarlo, pero minutos después confirmaron el fallecimiento.