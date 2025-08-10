Un hombre de 48 años y un niño de 10 fallecieron este domingo luego de que se desatara un incendio en su casa, en Villa del Rosario, Córdoba.

Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió alrededor de las 5.30, en una zona rural de la mencionada localidad del departamento de Río Segundo.

En medio de la desesperación y mientras iban llegando agentes de la Policía, el abuelo trasladó al hospital a tres personas —dos menores de 15 y 7 años, y una mujer de 43— que lograron sobrevivir y están fuera de peligro. También se hallaban en la vivienda otras tres personas que no sufrieron heridas graves.

En tanto, el hombre de 48 años y el nene de 10 fueron rescatados desde el interior de la casa y les hicieron las maniobras de RCP para salvarlos. Tras una leve estabilización, los llevaron a un hospital donde finalmente murieron. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y efectivos de la Departamental Río Segundo para controlar el fuego y asistir a los damnificados.

Las autoridades investigan el hecho.