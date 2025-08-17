Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico concluyó con la detención de cinco personas y el secuestro de estupefacientes en la ciudad de Córdoba. El procedimiento se concretó en horas recientes en un domicilio de calle Pedro Escobar s/n, en barrio Cooperativa El Progreso, según informó la Policía.

En los registros, los efectivos secuestraron 344 dosis de marihuana, 27 de cocaína y distintos elementos vinculados a la investigación.

De acuerdo a lo informado, entre los detenidos se encuentra el principal investigado, un hombre con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737, quien actualmente se encontraba en libertad condicional. Además, fueron arrestados dos hombres de 29 y 33 años, otro de 43, y dos mujeres de 25 y 29.

La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó el traslado de los detenidos y de lo secuestrado a sede judicial.