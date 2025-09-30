Un hecho de extrema violencia al volante ocurrió el pasado 4 de septiembre en Costanera Norte. Allí, en cercanías del puente Santa Fe, un joven de 29 años a bordo de una camioneta Amarok chocó de forma intencionada a un Volkswagen Up en el que viajaban una pareja y su hijo de apenas 18 meses.

Según la investigación, todo comenzó con una discusión de tránsito que rápidamente escaló hasta el incidente. El conductor detenido, identificado como Juan Cruz Peracca, hostigó al vehículo menor con insultos y bocinazos. Luego, embistió dos veces contra el automóvil, pese a los gritos desesperados de la madre que advertía sobre la presencia del bebé en el habitáculo trasero.

De acuerdo al testimonio de los padres, el segundo impacto fue más intenso y provocó una fractura de cráneo al pequeño.

Antecedentes y agravantes

Tras la denuncia, la fiscal Claudia Palacios ordenó la detención de Peracca, quien quedó alojado en la cárcel de Bouwer imputado por lesiones leves dolosas con alevosía. La querella, sin embargo, reclama que el caso se investigue como un intento de homicidio y exige justicia por lo ocurrido.

Además, trascendió que el conductor ya tenía antecedentes por resistencia a la autoridad y desobediencia. Incluso, la familia denunció que, luego del siniestro, el hombre les exigió dinero por los daños sufridos en su camioneta.