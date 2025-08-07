La provincia de Córdoba atraviesa una seguidilla de tragedias viales que en apenas cuatro días se cobraron la vida de diez personas. Las víctimas fatales se registraron en distintos puntos del territorio, desde rutas nacionales hasta calles urbanas.

Según el portal El Doce, el hecho más reciente ocurrió este jueves a la tarde en jurisdicción de General Deheza. Un ciclista, presuntamente menor de edad, fue atropellado por un camión en la esquina de Liniers y ruta 158, justo frente a una estación de servicio. Ambos rodados circulaban en la misma dirección, de norte a sur, y la colisión fue fatal para quien iba en la bicicleta.

La jornada del miércoles también dejó un saldo luctuoso. En Arroyito, un motociclista de 35 años murió al chocar contra un camión Fiat Iveco en la esquina de Raúl Alfonsín y Peñaloza. Unas horas antes, en la ruta nacional 9 entre General Roca y Tortugas, otro siniestro entre camiones terminó con la vida de un hombre de 51 años. Y por la mañana, un vuelco de camión cargado con soja en Río Bamba, sobre la ruta nacional 7, causó la muerte del conductor.

El martes 5, un hombre de 59 años murió en un choque de camiones sobre la ruta nacional 35 cerca de Holmberg. Y el lunes 4, un motociclista de 50 años perdió la vida tras impactar contra una camioneta Toyota Hilux SW4 en la localidad de Pilar.

Familia destruida

El accidente más grave ocurrió el domingo 3 de agosto en la ruta 19, por el que una familia quedó destruida. Un hombre de 33 años y sus tres hijos, de 12, 11 y 8 años, murieron tras ser embestidos desde atrás por un Volkswagen Bora mientras circulaban en un Fiat 147.

El conductor del Bora fue detenido y se aguardan resultados de las pericias en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción de Arroyito.

La tragedia tuvo lugar en el tramo que une las localidades de El Tío y El Fuertecito. El hecho dio lugar a nuevo reclamos por la obra de autopista inconclusa en la zona.