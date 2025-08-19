Una mujer falleció este martes en un choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 9, entre las localidades de Rayo Cortado y Santa Elena.

La Policía informó que todavía no pudo identificar a la víctima fatal del accidente que involucró a dos vehículos en el kilómetros 857.

El siniestro vial también dejó a dos hombres heridos quienes fueron trasladados por una ambulancia hasta un hospital zonal para establecer la gravedad de las lesiones.

Personal de la Policía Caminera dispuso un corte de media calzada en la zona del departamento Río Seco, en el norte de Córdoba.