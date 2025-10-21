Un el choque frontal entre un auto y un camión dejó como saldo a un hombre muerto, en zona aledaña a Río Cuarto, informó la Policía.



El hecho tuvo lugar en la tarde de este martes en el kilómetro 603 de la Ruta Nacional 8, a la altura del cruce con la calle Cardarelli, cerca del Parque Industrial de la mencionada ciudad.

El conductor del Ford Falcon falleció producto de la fuerte embestida. Personal de Bomberos, Policía y del servicio de emergencias trabajaron en el lugar.

Debido a la magnitud del siniestro vial se procedió al corte total de la Ruta.

Se investigan las circunstancias que derivaron en el trágico episodio.