Un lamentable accidente fatal ocurrió este viernes por la mañana en la localidad de Salsipuedes, donde un hombre de 77 años perdió la vida tras ser atropellado por un camión. El hecho generó conmoción en la comunidad.

El episodio sucedió en la esquina de avenida General Paz y calle Santa Rosa, donde personal de emergencias constató el fallecimiento de la víctima en el lugar.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre fue embestido por un camión Chevrolet conducido por un hombre de 43 años. Las circunstancias que desencadenaron el siniestro aún se investigan.