El hombre fue visto por última vez en Manzana 22, lote 07 de barrio Ecotierra. Según la información oficial, no tiene domicilio fijo.

Soto mide 1,80 metros, es de contextura delgada, calvo y a veces lleva bigote. Tiene múltiples tatuajes, entre ellos una pantera en la pantorrilla y un tiburón en el brazo.

Cualquier información puede ser aportada en la Unidad Judicial N°10 o en la Comisaría 21. Teléfono: 351 4481616, internos 34181/2/4. Correo electrónico: ujudicial10-cba@justiciacordoba.gob.ar. Dirección: Ambargasta y Andalgala, barrio Empalme.