Córdoba: solicitan información para localizar a un hombre desaparecido
La Fiscalía de Instrucción del Distrito II Turno 7 pidió colaboración para encontrar a Pablo Sebastián Soto, de 44 años, visto por última vez hace cinco meses en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
El hombre fue visto por última vez en Manzana 22, lote 07 de barrio Ecotierra. Según la información oficial, no tiene domicilio fijo.
Soto mide 1,80 metros, es de contextura delgada, calvo y a veces lleva bigote. Tiene múltiples tatuajes, entre ellos una pantera en la pantorrilla y un tiburón en el brazo.
Cualquier información puede ser aportada en la Unidad Judicial N°10 o en la Comisaría 21. Teléfono: 351 4481616, internos 34181/2/4. Correo electrónico: ujudicial10-cba@justiciacordoba.gob.ar. Dirección: Ambargasta y Andalgala, barrio Empalme.