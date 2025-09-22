En San José de la Dormida, en el norte de Córdoba, un hombre robó una camioneta de la Guardia Urbana y, tras recorrer varios kilómetros, terminó chocando en un camino rural. A pesar del despliegue policial, el conductor aún no fue localizado.

El insólito episodio ocurrió pasadas las 6 de la mañana del domingo, cuando el móvil —una Nissan Frontier— estaba estacionado en marcha frente a un boliche sobre la Ruta Nacional 9. Los agentes se encontraban en el interior del local realizando un control, momento que el sospechoso aprovechó para llevarse el vehículo.

De inmediato se montó un operativo cerrojo con personal de la Departamental Tulumba, la Patrulla Rural y fuerzas de zonas vecinas. El seguimiento controlado permitió ubicar la camioneta en un camino cercano a la Ruta Provincial 21, en inmediaciones de Sebastián Elcano.

Allí los efectivos encontraron el móvil estrellado contra un alambrado que cubría un campo de maizales. Según precisaron fuentes policiales, en principio no faltaban elementos del interior del vehículo.

El hecho quedó bajo investigación judicial para establecer responsabilidades y dar con el paradero del conductor, que hasta el momento sigue siendo un misterio. Personal de Investigaciones de la Departamental Tulumba trabaja en la zona para intentar identificar al responsable del robo y posterior choque.