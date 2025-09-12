Un menor de 13 años se descompensó y falleció en medio de un entrenamiento de fútbol. El hecho ocurrió en el Club Atlético San Lorenzo, de barrio Las Flores, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

El trágico episodio tuvo lugar este jueves alrededor de las 20, cuando los jóvenes de la categoría estaban realizando la práctica deportiva. En medio del entrenamiento, el adolescente se desvaneció de repente, lo que generó desesperación entre sus compañeros, entrenadores y allegados al club.

De inmediato, personas presentes comenzaron a practicarle maniobras de reanimación hasta que arribaron la Policía y un servicio de emergencias. A pesar de los esfuerzos realizados en el lugar, la ambulancia trasladó al niño de urgencia al Hospital de Niños, donde los médicos confirmaron la muerte súbita.

La Justicia y los equipos médicos investigan ahora los antecedentes de salud de la víctima para determinar las causas exactas de la descompensación. Mientras tanto, el dolor y la consternación se instalaron en la institución deportiva que fue cuna de talentos como Cristian “Cuti” Romero, actual campeón del mundo con la Selección Argentina.