La carga que transportaba un camión se incendió esta madrugada mientras circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 760. El tránsito estuvo interrumpido por varias horas, pero ya fue restablecido.

El hecho ocurrió cerca de las 3:20 de la madrugada, cuando un camión Scania que viajaba en sentido sur-norte comenzó a incendiarse a pocos metros del acceso a la estación de servicio Shell en Sinsacate. El conductor, José María Rojas, de 25 años y oriundo de Tafí Viejo (Tucumán), transportaba 28.000 kilos de azúcar en pallets.

Bomberos Voluntarios de Jesús María llegaron rápidamente al lugar y trabajaron durante más de dos horas con tres autobombas para controlar las llamas. A las 5:45 lograron sofocar completamente el fuego, aunque los daños en el semirremolque fueron totales. La policía departamental de Totoral custodió la zona durante el operativo.

Tras las tareas de enfriamiento y limpieza, la ruta fue habilitada nuevamente al tránsito. Actualmente, la circulación es normal, aunque permanecen conos refractarios sobre la banquina como medida preventiva.