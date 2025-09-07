Córdoba: impactante incendio de un camión cargado con azúcar en ruta 9
El siniestro ocurrió durante la madrugada cerca de Sinsacate. El fuego afectó al semirremolque que transportaba 28 mil kilos de carga.
La carga que transportaba un camión se incendió esta madrugada mientras circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 760. El tránsito estuvo interrumpido por varias horas, pero ya fue restablecido.
El hecho ocurrió cerca de las 3:20 de la madrugada, cuando un camión Scania que viajaba en sentido sur-norte comenzó a incendiarse a pocos metros del acceso a la estación de servicio Shell en Sinsacate. El conductor, José María Rojas, de 25 años y oriundo de Tafí Viejo (Tucumán), transportaba 28.000 kilos de azúcar en pallets.
Bomberos Voluntarios de Jesús María llegaron rápidamente al lugar y trabajaron durante más de dos horas con tres autobombas para controlar las llamas. A las 5:45 lograron sofocar completamente el fuego, aunque los daños en el semirremolque fueron totales. La policía departamental de Totoral custodió la zona durante el operativo.
Tras las tareas de enfriamiento y limpieza, la ruta fue habilitada nuevamente al tránsito. Actualmente, la circulación es normal, aunque permanecen conos refractarios sobre la banquina como medida preventiva.