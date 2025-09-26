La Justicia Federal de Córdoba anunció la aparición de restos humanos en el predio del ex Centro Clandestino de Detención La Perla, ubicado en Malagueño. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de un sector conocido como Loma del Torito, y será sometido a análisis para establecer si se trata de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar.

“El hallazgo se dio en las proximidades de la Loma del Torito. Hemos encontrado restos humanos en La Perla y es la noticia que hay para dar”, confirmó el juez Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba.

Según informó el magistrado, las tareas se enmarcan en el expediente 35009693/1998, abierto a partir de una denuncia realizada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y familiares de desaparecidos. El juez destacó que el proceso de investigación lleva años de trabajo conjunto entre el Juzgado, organizaciones de derechos humanos e instituciones forenses.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en el lugar desde 2002, reportó recientemente la recuperación de fragmentos óseos, incluyendo un fémur y partes de cráneos. Los restos serán analizados mediante cotejo genético con el banco nacional de ADN. También participa en las tareas el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, junto al Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Tecnología

La zona de excavación forma parte de un área previamente identificada mediante imágenes aéreas y tecnología láser, similares a las utilizadas en investigaciones en Campo de Mayo. Se trata de una estrategia diseñada para detectar alteraciones en el terreno que pudieran indicar la existencia de fosas clandestinas. El trabajo se extenderá durante un período estimado de 70 días.

En 2014, ya se habían encontrado restos humanos en el sector conocido como Los Hornos, también dentro del mismo predio. El nuevo descubrimiento se produce casi medio siglo después del funcionamiento del centro, que operó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército.

Según registros del Archivo Provincial de la Memoria, por La Perla pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, la mayoría desaparecidas. El lugar fue escenario de detenciones ilegales, torturas y asesinatos, y es considerado uno de los centros de exterminio más importantes del país durante el terrorismo de Estado.

Las autoridades judiciales señalaron que los trabajos continuarán en los próximos meses, con la expectativa de que nuevos hallazgos puedan aportar información crucial para la identificación de víctimas y el avance de causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad.