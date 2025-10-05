Un hombre fue gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada del domingo en barrio Ameghino Norte, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30, cuando la víctima se encontraba en su hogar junto a su pareja y desde afuera recibió un tiro.

Fuentes extraoficiales aseguraron que la autora sería una mujer, la ex nuera del hombre, quien habría disparado contra la ventana dándole en la cabeza.

El hombre, cuya identidad no fue informada oficialmente, fue trasladado de emergencia por un servicio médico hacia el Hospital de Urgencias, donde permanece internado. Su estado de salud es reservado.

En la zona del ataque, efectivos de la Policía realizaron un operativo y hallaron varias vainas servidas, lo que indica que se efectuaron múltiples disparos. Por el momento, no hay detenidos y se intenta esclarecer cómo se produjo el ataque.

Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas, un intento de robo o alguna otra situación vinculada a conflictos personales. El caso quedó a cargo de la fiscalía de Dtto 4 turno 1°, mediante la doctora Andrea Martin.

