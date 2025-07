La Policía de Córdoba confirmó este lunes el hallazgo de más restos humanos, en medio de la investigación por el asesinato de Brenda Torres, una joven de 24 años que vivía en la localidad de La Calera.

El hallazgo se produjo en la avenida Ramón Cárcano al 200, en barrio Córdoba IV. Los primeros restos fueron hallados sobre la misma calle, al 800.

Ahora, las autoridades deberán determinar si las partes encontradas este lunes pertenecen a Torres.

En diálogo con la prensa, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habló sobre el hecho: “Nos acaban de comunicar que encontraron más restos óseos y puede tratarse de la misma persona”.

“La gente de Investigaciones se está trasladando a la zona norte de la ciudad y lo importante es dilucidar rápidamente este caso para que la familia pueda saber qué pasó con su hija”, acotó.

Sobre el asesinato de Torres, Quinteros apuntó: “Es un caso vinculado a la droga y la situación de vulnerabilidad, de una persona que vivía en la calle. Trabaja el fiscal Horacio Vázquez y estamos seguros que vamos a poder dar con el autor de este hecho”, en medio de un operativo de seguridad en al zona céntrica por una salidera bancaria.

Investigación



Parte de los restos de Torres fueron hallados seccionados dentro de una bolsa de consorcio tirada en un descampado próximo al estadio Mario Alberto Kempes, en barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba.

El hallazgo se produjo el pasado viernes cuando el sereno de una obra en avenida Cárcano observó restos humanos dentro de una bolsa de consorcio. Esa bolsa, según trascendió, se encontraba en proximidades de otras bolsas que, a su vez, tenían basura.

Descubierto el espanto, a los pocos instantes arribaron autoridades policiales, investigadores de la fuerza y de la Justicia y peritos forenses, además de cuerpos especiales de la Policía, como canes.

Según trascendió se hallaron miembros superiores.

Ya en la morgue, y mediante el sistema especial MorphoBis, que accede a diferentes datos biométricos como huellas dactilares, se pudo identificar a la víctima.

Fuentes oficiales indicaron que Brenda presuntamente tenía serios problemas de adicción a drogas. Contaba con antecedentes por hechos delictivos.

Mientras investigadores policiales analizan filmaciones de cámaras de seguridad en busca de datos y rastros, otros detectives han dialogado con familiares y allegados de la joven en busca de datos.

Además, se vienen tomando testimonios de vecinos y se busca a testigos que puedan aportar datos para esclarecer este nuevo caso de espanto que sacude a Córdoba.

Fuentes oficiales señalaron que la chica estaba desaparecida desde el jueves. En tanto, todavía no está claro el móvil del crimen, pero no se descarta que haya sido una venganza por causas no aclaradas.

El caso está en manos del fiscal de instrucción Horacio Vázquez, quien coordina el trabajo de los pesquisas policiales y judiciales.

A todo esto, el sereno que descubrió el espanto señaló que esa bolsa no estaba, por lo menos, hasta el jueves a la tarde, un dato que es de gran utilidad para los pesquisas.

Por otro lado, en las redes sociales tanto de la víctima como de sus seres queridos y allegados se vienen subiendo emotivos mensajes.

“Mi paloma, como siempre te decía… No lo puedo creer... Te quiero tanto Brenda... Siempre quise que salieras de todo eso... Fuiste una persona y una amiga hermosa... Hasta siempre amiga”, escribió una joven junto a una foto de la víctima.

“Es de no creer todo esto” comentó otra joven quien, junto a los familiares, reclaman justicia.