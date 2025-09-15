El lunes comenzó con una nueva tragedia vial en Córdoba. Un motociclista perdió la vida junto a su acompañante luego de accidentarse en Villa Allende, sobre avenida Goycoechea al 1500, en barrio Lomas Sur. Las víctimas tenían 20 y 19 años.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 de hoy, cuando los dos hombres que circulaban en una Mondial 150cc perdieron el control del rodado y terminaron cayendo de manera violenta contra el asfalto.

Según confirmaron fuentes policiales, ninguno de los dos llevaba casco al momento del accidente.

El conductor murió a los pocos minutos como consecuencia del fuerte impacto.

En tanto, el acompañante fue asistido en primera instancia en el Hospital José María Urrutia de Unquillo, pero por la gravedad de sus lesiones fue derivado al Hospital Tránsito Cáceres de Córdoba capital, donde le diagnosticaron una fractura expuesta de cadera. En horas de la mañana del lunes se confirmó el deceso.