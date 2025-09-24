Este martes por la noche, un control de la Policía Caminera terminó en una violenta agresión en la Ruta Nacional N°60, kilómetro 902, en la localidad de Lucio V. Mansilla, en el norte de Córdoba. Dos camioneros fueron detenidos luego de golpear a un efectivo tras la confección de un acta de infracción.

Todo comenzó cuando los agentes controlaron un camión Scania conducido por un hombre de 57 años oriundo de Tucumán, que circulaba sin cinturón de seguridad y sin la chapa patente delantera. Al labrarle la multa, el transportista reaccionó con insultos y amenazas hacia el personal.

Momentos después llegó otro camión que venía detrás, conducido por un joven de 27 años, pariente del primero. Descendió y ambos comenzaron a golpear al uniformado, incluso utilizando un bastón lumínico que lograron arrebatarle durante el forcejeo.

La situación fue controlada por los demás efectivos y los agresores quedaron aprehendidos a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.

El policía lesionado fue trasladado al hospital local, donde le diagnosticaron contusión en la región frontal, lesiones en el labio superior y escoriaciones en el antebrazo.