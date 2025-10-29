Un profesor de educación física fue detenido en la localidad cordobesa de Deán Funes en el marco de una investigación por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil

El National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos emitió una alerta internacional sobre la descarga del material por parte del implicado, un joven de 22 años.

En este contexto, la Justicia de Río Negro realizó análisis de rigor y geolocalizó el domicilio del involucrado, el cual fue allanado en el barrio Moreyra Rossa, donde se incautaron teléfonos celulares, computadoras y elementos de relevancia para el caso.

Durante el operativo se concretó la captura del docente, quien se encuentra bajo custodia y alojado en el Complejo Penitenciario de Cruz del Eje, mientras la Fiscalía evalúa los cargos, los cuales podrían ser grooming y producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

El detenido es profesor de gimnasia en diferentes colegios de la zona y tenía contacto con los niños.