Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Pampayasta Sud, al sudeste de la ciudad de Córdoba, acusado por el abuso sexual de su hija de 11 años.

La niña, quien estuvo en grave estado y en terapia intensiva por más de una semana, se recupera en el Hospital San Antonio de Padua en Río Cuarto de una severa infección en la zona íntima.

Según publica el portal Puntal de Río Cuarto, los médicos detectaron la infección, producto de reiterados abusos sexuales, lo que activó el protocolo correspondiente.

La investigación se inició hace aproximadamente tres semanas, luego de que personal médico del Hospital San Antonio de Padua diera aviso a las autoridades.

La niña había sido derivada desde el Hospital de General Deheza por un intenso dolor abdominal, que inicialmente se descartó como peritonitis.

La detención fue llevada a cabo por personal de la comisaría de General Deheza, a cargo del comisario Luciano Audero, junto a efectivos de Investigación de la Zona 2 de la Departamental Juárez Celman y de Pampayasta Sud.

El detenido es miembro del círculo íntimo de la familia y, según fuentes cercanas a la causa, sería el padre de la niña.

La causa está en manos del fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Daniel Miralles.

El hombre detenido está acusado de un grave delito contra la integridad sexual en perjuicio de una menor, agravado por el vínculo.

En las últimas horas, se pudo realizar la Cámara Gesell, donde la niña brindó detalles “escalofriantes” de los sometimientos sufridos.

La madre de la niña se constituyó como querellante en la causa, patrocinada por el doctor Marcelo Garay.