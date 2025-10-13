Un líder espiritual fue detenido en San Marcos Sierras, acusado de presunta trata de personas en el marco de una causa federal. El hombre estaba siendo investigado y el operativo fue realizado por el Equipo Antitrata de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” de Gendarmería Nacional.



Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes lograron ubicar el paradero del acusado tras varias averiguaciones. Con una orden emitida por el Juzgado Federal N°2 de Córdoba, lo detuvieron en plena calle y allanaron una casa en la misma ciudad.

El hombre fue trasladado a la cárcel de Bouwer, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. La investigación se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y continúa abierta para determinar el rol y las posibles víctimas involucradas en el caso.