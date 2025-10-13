Córdoba: detuvieron a líder espiritual acusado de trata de personas
El operativo fue encabezado por Gendarmería Nacional en el departamento Cruz del Eje. El hombre quedó detenido y trasladado al penal de Bouwer.
Un líder espiritual fue detenido en San Marcos Sierras, acusado de presunta trata de personas en el marco de una causa federal. El hombre estaba siendo investigado y el operativo fue realizado por el Equipo Antitrata de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” de Gendarmería Nacional.
Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes lograron ubicar el paradero del acusado tras varias averiguaciones. Con una orden emitida por el Juzgado Federal N°2 de Córdoba, lo detuvieron en plena calle y allanaron una casa en la misma ciudad.
El hombre fue trasladado a la cárcel de Bouwer, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. La investigación se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y continúa abierta para determinar el rol y las posibles víctimas involucradas en el caso.