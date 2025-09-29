Un sangriento episodio conmocionó este domingo a la localidad de La Cumbre, donde una joven de 18 años fue detenida acusada de atacar a cuchillazos a su pareja.

El hecho ocurrió en calle Deán Funes al 300, cuando la mujer habría agredido con un arma blanca a su novio, un hombre de 30 años, que sufrió una herida punzocortante en el lado derecho del torso.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, donde permanece internada en estado crítico. Su evolución es seguida de cerca por los equipos médicos.

La joven quedó imputada por homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y fue puesta a disposición de la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la Dra. Paula Kelm.

Las autoridades trabajan en la investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el ataque.