Tras cuatro meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un operativo en la localidad de Tancacha, en Córdoba. El procedimiento estuvo orientado a desarticular un punto de venta de drogas y detener a un hombre por ejercer el narcomenudeo.

La intervención se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Belgrano al 100, donde se concretó la aprehensión de un hombre de 41 años que se desempeñaba como empleado municipal.

En el allanamiento, los efectivos de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y distintos elementos de interés para la causa, los cuales serán remitidos para peritaje y análisis.

De acuerdo a lo investigado, el detenido fue imputado por el delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada, ya que se constató que entre sus compradores se encontraban menores de edad. Además, ofrecía la modalidad de “delivery” de estupefacientes a sus clientes.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Río Tercero dispuso el traslado de los elementos secuestrados y del detenido a sede judicial.