Un dramático episodio conmocionó a la localidad de Vicuña Mackenna, en el sur de Córdoba. Un hombre de 83 años murió al ser embestido por su propia camioneta automática mientras realizaba tareas en un establecimiento rural cercano a la ruta nacional 7, a la altura del kilómetro 590.

Personal de emergencias acudió al lugar alrededor de las 22:30 del jueves y encontró al productor sin vida debajo del vehículo, indicaron voceros policiales. La Policía Científica trabajó en la escena siguiendo directivas del Ministerio Público Fiscal. Las primeras versiones indican que el hombre habría descendido del rodado para efectuar tareas en el campo cuando la camioneta comenzó a moverse sola y lo atropelló.

El hecho ocurrió en el establecimiento “El Esquinero”, ubicado a unos cinco kilómetros de la localidad. El medio Cable Digital informó que la víctima era un reconocido criador de caballos y productor de la zona. Bomberos fueron los primeros en arribar y alertar a la Policía tras hallar el cuerpo.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Río Cuarto, que caratuló el caso como “muerte de etiología dudosa” para determinar con precisión las circunstancias del trágico accidente.