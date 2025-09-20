Una profunda preocupación se instaló en Córdoba tras conocerse, en menos de siete días, el fallecimiento de cinco niños y adolescentes en distintos puntos de la provincia. Todos los casos ocurrieron de manera sorpresiva, sin patologías previas conocidas, y al menos dos de ellos fueron atribuidos a muerte súbita.

La noticia más reciente fue informada por el medio Córdoba 24N, que detalló el fallecimiento de un niño de 5 años en la localidad de Saldán. El menor cayó a la pileta de su casa este viernes 19 de septiembre por la mañana. Una vecina lo rescató y comenzó maniobras de RCP hasta que llegó el servicio de emergencias, aunque los esfuerzos no lograron reanimarlo.

Días antes, el caso de Thian Toledo, de 7 años, estremeció a Capilla de los Remedios. Tal como reportó el mismo medio, el pequeño sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras participaba de un cumpleaños. Su familia denunció demoras en la llegada de la ambulancia y el estado del centro de salud local. Falleció tras ser trasladado al Hospital Infantil.

La Voz del Interior publicó un informe en el que recopiló otros tres casos trágicos ocurridos recientemente:

Amadeo Ruiz, de 13 años, murió durante una práctica en el Club San Lorenzo de Córdoba. El adolescente se descompensó mientras entrenaba. Fue atendido en el lugar, pero no sobrevivió. La causa fue atribuida a muerte súbita.

Facundo Arias Prieto, también de 13 años, falleció mientras realizaba una clase de educación física en una escuela secundaria de Villa Carlos Paz. Se le practicó RCP en el lugar, pero no respondió.

Lautaro Maineri, arquero de 15 años del Club All Boys, se descompensó jugando al truco en la escuela y murió por un coágulo cerebral. Su familia confirmó que no tenía antecedentes médicos.

Qué es la muerte súbita

La Sociedad Argentina de Cardiología define a la muerte súbita como “un fallecimiento inesperado que ocurre en la primera hora desde el inicio de síntomas en una persona aparentemente sana”. En niños y adolescentes suele deberse a causas cardíacas no diagnosticadas como:

Arritmias graves

Cardiopatías congénitas

Miocardiopatía hipertrófica

Síndromes eléctricos hereditarios (como el QT largo o Brugada)

También puede presentarse durante esfuerzos físicos intensos, sobre todo en adolescentes deportistas.

El impacto en escuelas, clubes y familias

La reiteración de estos casos generó gran conmoción en toda la provincia. Clubes deportivos, escuelas, centros vecinales y familias comenzaron a promover nuevas instancias de capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), ante la necesidad de contar con herramientas de respuesta inmediata.

En paralelo, crece el reclamo por controles médicos más exhaustivos en la población infantil y juvenil, especialmente antes de realizar actividad física intensa o competitiva.

Capacitación y prevención, claves para actuar a tiempo

Frente a un episodio de este tipo, la rapidez en la atención puede marcar la diferencia. Saber aplicar maniobras de RCP y contar con desfibriladores en espacios públicos o clubes deportivos puede salvar vidas.

Desde diferentes sectores se insiste en la necesidad de incluir estas capacitaciones en escuelas, instituciones y programas comunitarios, así como de reforzar la atención médica preventiva con electrocardiogramas y estudios cardíacos a niños y adolescentes.

