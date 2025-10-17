La Cámara 9ª del Crimen de Córdoba condenó a un hombre que, en varias oportunidades, lesionó a su hija mientras estaba internada en terapia intensiva. El proceso contó con la participación de jurados populares y se le impuso una pena de 6 años de prisión al ser hallado culpable de lesiones graves y leves calificadas.

Al comienzo del juicio, el joven padre, identificado como G.A, estaba imputado por tentativa de homicidio calificado por el vínculo, por lo que la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, sin embargo, se modificó la figura y en consecuencia la pena.

Los hechos por los que G.A fue condenado se remontan a los primeros meses de 2024. En aquel momento la niña tenía un mes de vida y fue internada en terapia intensiva en la Clínica Vélez Sarsfield debido a una infección respiratoria aguda. Cuando su salud mejoró, se la trasladó a una habitación donde podía recibir visitas y estar acompañada por sus familiares.

El episodio que desató el caso ocurrió en marzo de 2024, cuando los médicos, a través del sistema de monitoreo central, detectaron que el padre había introducido los dedos de su mano en la boca de la beba en repetidas ocasiones. Además, en otro episodio, le había fracturado el brazo, detalló Cba24N. A partir de estos hechos, el cuerpo médico decidió abrir una investigación y tras reunir testimonios, filmaciones de las cámaras de seguridad y análisis de pruebas, el joven fue detenido.

Durante el juicio, el acusado negó las intenciones de dañar a su hija, afirmando que sólo quería “limpiar la boca de la pequeña”, lo mismo sostenían su pareja y madre de la niña. Finalmente, la Cámara desestimó la imputación inicial y aplicó una pena menor por lesiones.