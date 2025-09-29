Un grave hecho de violencia familiar ocurrió el último sábado en barrio San Vicente de Córdoba. Un hombre fue detenido tras golpear a su madre en el domicilio que comparten. El hecho se registró en Agustín Garzón al 2.600, cuando el agresor atacó a la mujer por motivos que aún se investigan.

La víctima recibió golpes de puño y debió ser asistida por el servicio de emergencias 107, que diagnosticó fractura de cadera y traumatismo de cráneo. Posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Italiano para recibir atención médica.

Efectivos del Distrito 5 intervinieron rápidamente y procedieron a la aprehensión del agresor, que quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias del ataque.