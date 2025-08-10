Una joven de 22 años perdió la vida en un grave accidente ocurrido este domingo a la madrugada en la Ruta E-86, entre Sampacho y Coronel Moldes. Viajaba como acompañante en una pick up Chevrolet S10 junto a otras cuatro personas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:45, cuando el vehículo, conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Coronel Moldes, salió de la carpeta asfáltica y volcó. En la camioneta viajaban además tres jóvenes de Bulnes y otra de la misma ciudad que el conductor.

La víctima fatal era oriunda de Moldes y falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado en grave estado al Nuevo Hospital de Río Cuarto.

Los otros tres ocupantes resultaron con heridas de consideración. Bomberos de Sampacho, personal policial y Policía Judicial trabajaron en la zona para esclarecer las causas del accidente.