Un hombre fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de15 años y de dos cuñadas, en un juicio abreviado que se realizó en la Cámara 2° Secretaría 3.

El agresor de 36 años, que se dedicaba a ser chofer de aplicaciones de transporte, fue detenido en marzo de este año tras que su hija le contara a su mamá que había sido violada. La niña soportaba los abusos por miedo a que atacara también a su hermano menor.

Tras conocerse este caso, dos cuñadas también contaron los abusos sufridos por el agresor cuando eran niñas.

El sentenciado, admitió los hechos sin embargo no pidió perdón por nada. Los abusos ocurrieron entre 2013 y 2025.

La abogada de las victimas, Fernanda Alaniz, en dialogo con Canal 10, remarcó que la modalidad era “atacarlas en un contexto de cuidado, cuando tenia que cuidar aprovechaba y abusaba. También cuando el resto de su familia estaba en el patio, o dormían, él aprovechaba estas situaciones mediante la coacción y amenazas”.

“La prueba era demasiado contundente, las pericias eran demasiado estremecedoras y el estado actual de las victimas es irreparable”, destacó.

Alaniz también informó que hay dos causas más donde este hombre está acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Fuente: Cba24N.