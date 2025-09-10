Controlaron un incendio en una vivienda de calle Jonas Salk
Tres dotaciones de bomberos trabajaron en un foco ígneo que se desató en una habitación.
Cerca de la medianoche, un incendio se declaró en una habitación de una vivienda ubicada en calle Jonas Salk al 1500.
En el lugar trabajaron tres unidades de Bomberos Voluntarios, según informaron desde la institución.
El servicio de Emergencias Médicas Cruz Verde se presentó en el domicilio para control preventivo.
La situación pudo ser controlada rápidamente, se informó.