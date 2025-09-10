Controlaron un incendio en una vivienda de calle Jonas Salk

Cerca de la medianoche, un incendio se declaró en una habitación de una vivienda ubicada en calle Jonas Salk al 1500.

En el lugar trabajaron tres unidades de Bomberos Voluntarios, según informaron desde la institución.

El servicio de Emergencias Médicas Cruz Verde se presentó en el domicilio para control preventivo.

La situación pudo ser controlada rápidamente, se informó.