Controlaron incendio por batería de litio en una planta del Parque Industrial
Una batería sufrió embalamiento térmico y generó un principio de incendio que fue contenido por personal de la firma antes del arribo de los bomberos.
Un principio de incendio se registró este miércoles por la tarde en una planta del Parque Industrial, a causa del embalamiento térmico de una batería de litio, proceso por el cual, según explicaron desde Bomberos, se produce una reacción química con altas temperaturas que puede afectar el equipo completo.
Según informaron desde esta fuente, tres dotaciones se movilizaron de forma preventiva. Al llegar, constataron que la situación ya había sido controlada por el personal interno, por lo que solo se realizaron tareas de verificación y se regresó a base pocos minutos después.
El hecho no dejó personas lesionadas.