Un principio de incendio se registró este miércoles por la tarde en una planta del Parque Industrial, a causa del embalamiento térmico de una batería de litio, proceso por el cual, según explicaron desde Bomberos, se produce una reacción química con altas temperaturas que puede afectar el equipo completo.

Según informaron desde esta fuente, tres dotaciones se movilizaron de forma preventiva. Al llegar, constataron que la situación ya había sido controlada por el personal interno, por lo que solo se realizaron tareas de verificación y se regresó a base pocos minutos después.

El hecho no dejó personas lesionadas.