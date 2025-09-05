Un incendio se produjo durante la madrugada del viernes en una vivienda ubicada sobre calle 18 al 505, en barrio Acapulco, localidad de Josefina. El hecho fue contenido por los propios moradores antes del arribo de los Bomberos Voluntarios de San Francisco.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos, el alerta fue recibido a las 0.04. Al llegar al lugar, constataron que el foco se había originado en un colchón dentro de una habitación, pero no se había propagado a otros sectores.

Los bomberos realizaron tareas de ventilación forzada para eliminar el humo del interior de la vivienda. No se registraron personas heridas ni daños estructurales.