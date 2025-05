Continúa la intensa búsqueda de un cordobés de 70 años desaparecido en Brasil

Las autoridades del estado de Santa Catarina, en Brasil, intensifican el operativo para localizar a José María Alday, un ciudadano cordobés de 70 años que fue visto por última vez el jueves 15 de mayo en la zona de Pântano do Sul, en Florianópolis. Alday había llegado a la ciudad brasileña el 3 de mayo para visitar a un amigo y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

Según consignó ElDoce.tv, la principal hipótesis de la policía es que el hombre se habría desorientado al intentar tomar un atajo. Dos de sus hijos y su pareja tienen previsto viajar este jueves para sumarse a la búsqueda. En diálogo con el medio, su hija Sol explicó que su padre salió alrededor de las 10 de la mañana del 15 de mayo con la intención de encontrarse con alguien, pero nunca regresó. Al momento de su desaparición, vestía bermuda, camisa y chinelas, y llevaba consigo su DNI y celular, que utilizaba para acceder al transporte público gratuito por ser mayor de 60 años.

El amigo de Alday, residente en Brasil, colabora activamente con las autoridades y detalló que los equipos de rescate ya han descartado varias zonas peligrosas. “Consiguieron avanzar bastante, descartando áreas donde ya hay antecedentes de personas perdidas o accidentadas. Hoy trabajaron a pesar de la lluvia y el frío, y mañana van a continuar. Este jueves van a reforzar con otro perro más, además del helicóptero y el drone. No tienen previsión de fecha para encerrar los trabajos, el objetivo es encontrarlo”, expresó Sol.

La búsqueda tomó un nuevo impulso el lunes 19 de mayo, cuando la Central de Operaciones del Cuerpo de Bomberos Militar recibió imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Alday dirigiéndose a la entrada del sendero Lagoinha do Leste. A partir de este indicio, se movilizó al Grupo de Búsqueda y Salvamento (GBS) y al Batallón de Operaciones Aéreas (BOA) para iniciar un rastrillaje más focalizado.

Según detalló la familia a través de la Policía de Córdoba el 17 de mayo, Alday es una persona activa, con hábitos de caminata y gran afinidad con la naturaleza. Su hija indicó que mantenía rutinas de paseo diarias hacia la playa y que la última comunicación con él fue la mañana del mismo jueves 15, cuando compartió un video en un grupo familiar.

Una pista relevante surgió del testimonio de su hija, quien señaló que Alday había manifestado interés en visitar la “Caverna do Pântano”. Esa información orientó la búsqueda hacia esa zona específica. “La última vez que se supo de él fue cuando estuvo el pasado jueves en la casa de su amigo y prepararon los pasajes para embarcar el sábado. A partir de ahí se quedó sin señal y nosotros no tuvimos contacto el resto del día. Nos pareció raro porque siempre sube algo al grupo... Recién ese jueves por la noche tomamos conocimiento por su amigo que no había regresado”, agregó.

La familia pidió enfocar los esfuerzos en áreas de selva, campo abierto y senderos de Florianópolis, especialmente aquellos que conducen a la región de la caverna mencionada. José María Alday es ingeniero agrónomo, fue rector del Colegio Nacional Manuel Belgrano y ejerció como docente en diversas instituciones educativas.