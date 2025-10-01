Una nueva muerte súbita golpeó a la ciudad de Córdoba este miércoles, generando conmoción y dolor en el barrio Ituzaingó. Una nena de 12 años perdió la vida de manera repentina en su casa, sin estar realizando actividad física al momento del deceso.

Según informó Cadena 3, el hecho ocurrió en la zona conocida como Los Cuarenta. La noticia sorprendió a los vecinos, quienes expresaron su dolor y angustia por lo ocurrido. Dalma, una vecina que conocía a la familia de la menor, declaró a la emisora: “Fue una muerte repentina, nos levantamos con esa noticia”. Además, relató que la ambulancia tardó en llegar, lo que sumó indignación y preocupación en la comunidad.

“Nos preocupa mucho porque se dice que fue muerte súbita, y eso nos genera temor, porque todos tenemos hijos”, agregó Dalma en diálogo con el móvil de Cadena 3.

Este caso se suma a otros episodios recientes que involucran fallecimientos repentinos de niños y adolescentes en distintos puntos de la provincia. Uno de los más resonantes fue el de un joven de 13 años que murió durante un partido de fútbol en el norte cordobés.

Ante esta situación, especialistas insisten en la importancia de realizar controles médicos periódicos y en promover la enseñanza de maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), así como el uso de desfibriladores en espacios públicos y escolares.

El impacto de esta tragedia resalta la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención y los recursos de respuesta ante emergencias en la comunidad.