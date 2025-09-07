Dos hombres identificados respectivamente como Lucas Exequiel Díaz y Oscar Nahuel Díaz, fueron condenados a cinco años de prisión para cada uno. Las penas se les impusieron por colocar piedras de gran tamaño en la autopista Santa Fe–Rosario para generar siniestros viales y robarles a automovilistas que transitaban por el lugar.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Omar De Pedro estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en la audiencia en la que se impusieron las condenas. Las víctimas, por su parte, fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad.

Piedra y armas

“Minutos después de la 1:30 del domingo 25 de febrero del año pasado, los dos hombres de apellido Díaz y al menos otro coautor dejaron estratégicamente una piedra en la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura del cementerio de Santo Tomé”, precisó De Pedro. “Actuaron con la intención de provocar siniestros viales y luego apoderarse de los bienes de los conductores que por fuerza mayor no pudieran continuar su marcha”, explicó.

Asimismo, el fiscal subrayó que “los condenados sabían que era altamente previsible que las personas que impactaran su vehículo contra la piedra podrían morir a causa de ello”. Sostuvo que “al momento del ilícito llovía y había escasa visibilidad de las condiciones del asfalto”, e indicó que “era evidente que quienes sufrieran un accidente grave iban a tener muy pocas posibilidades de recibir ayuda”.

El funcionario del MPA refirió que “un hombre que circulaba en un auto con una mujer y un niño de corta edad colisionó contra la piedra”, y resaltó que “el chofer debió maniobrar para evitar consecuencias fatales”. En tal sentido, mencionó que “una de las ruedas delanteras se rompió y el conductor descendió para cambiarla”.

“Por su parte, otro vehículo se detuvo para auxiliar a las personas que habían protagonizado el siniestro vial”, destacó De Pedro y detalló que “en este auto que frenó para brindar ayuda se trasladaban una fiscal del MPA junto con su pareja y sus dos hijas menores de edad”.

Según afirmó, “los condenados y su acompañante aprovecharon que los grupos familiares estaban indefensos en la banquina, los amenazaron y les sustrajeron diferentes pertenencias”. Al respecto, detalló que “tanto para intimidar a los adultos como a las víctimas menores de edad, usaron armas de fuego y un cuchillo”.

“A raíz del amedrentamiento, los hombres de apellido Díaz y la persona que estaba con ellos robaron dos ruedas de auto, cuatro teléfonos celulares, una caja de herramientas, cheques y dinero en efectivo, juegos de llaves, tarjetas bancarias y documentación personal, entre la que estaba la identificación oficial de la fiscal que sufrió el hecho delictivo”, enumeró De Pedro.

Tanto Oscar como Lucas Díaz reconocieron su responsabilidad penal como coautores de una tentativa de homicidio con dolo eventual, así como de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada; por el uso de arma blanca, y por haber sido cometido en poblado y en banda).

Por su parte, el abogado defensor que representó a ambos condenados aceptó todos los términos del juicio en el que se abreviaron los procedimientos.