Evelio “Yiyo” Ramallo fue condenado este martes a cadena perpetua luego de reconocer su papel como jefe de una organización criminal con vínculos con el narcotráfico que operó en Rafaela y la región entre 2021 y 2022. La información fue confirmada a Rafaela Noticias por fuentes judiciales tras el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa técnica del imputado.

Ramallo, considerado uno de los narcos más peligrosos del país y actualmente detenido en el penal de Ezeiza, admitió su participación en el asesinato de Rudy González, ocurrido el 3 de agosto de 2021, y en el doble crimen de Marcelo Sánchez y Miguel “Mosquito” Mendoza, ejecutado el 21 de diciembre del mismo año. También reconoció su responsabilidad en más de media docena de tentativas de homicidio y amenazas coactivas.

Las figuras legales atribuidas incluyen homicidio calificado por promesa remuneratoria —es decir, sicariato—, asociación ilícita y amenazas coactivas. La pena impuesta constituye la máxima prevista por el Código Penal argentino.

Durante la audiencia, que había sido seguida en exclusiva por Rafaela Noticias, Ramallo tomó la palabra y, aunque aceptó los cargos, intentó relativizar el alcance de sus crímenes: “No soy un loco ni un monstruo. Nunca me metí con personas de bien”.

La sentencia cierra un proceso judicial que expuso la magnitud de la estructura criminal que Ramallo comandaba en Rafaela y Morteros, con operaciones ligadas a la venta de drogas, ajustes de cuentas y violencia armada.