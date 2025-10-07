Un hombre de 65 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente en dos oportunidades de su nieta en Rafaela.

El abusador vulneró la integridad sexual de su nieta en dos oportunidades entre los años 2015 y 2016”. En aquel momento la víctima era muy pequeña y transitaba la escolaridad en el nivel inicial.

La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral y quedó acreditado que aprovechó la inmadurez, la situación de convivencia preexistente y el hecho de que la nena estaba bajo su guarda, informaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

La representante del MPA agregó que “el condenado le decía a la niña que si contaba lo sucedido a sus padres, algo le iba a pasar”.

Cabe destacar que para garantizar la criminalidad de los hechos la amenazaba diciendo que le pasaría algo a sus padres si lo contaba. La investigación se inició posteriormente por la denuncia que hizo el papá de la niña.

En el juicio se lo condenó como autor de los delitos de abuso sexual simple agravado (por ser la víctima menor de 18 años, por la situación de convivencia preexistente, por ser el imputado ascendiente y por estar encargado de su guarda) y promoción a la corrupción de menores agravada (por ser la víctima menor de 13 años, por ser el imputado ascendiente y por estar encargado de su guarda).

También se lo juzgó por el otro ataque donde le impusieron la pena como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por ser la víctima menor de 18 años, por la situación de convivencia preexistente, por ser el imputado ascendiente y por estar encargado de su guarda) y promoción a la corrupción de menores agravada (por ser la víctima menor de 13 años).

La identidad del abusador se preserva porque comparte su segundo apellido con la víctima.