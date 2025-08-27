Un hombre de 44 años fue condenado a 21 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco mujeres integrantes de su entorno familiar en Rafaela, Susana y San Vicente (las tres localidades del departamento Castellanos).

Las víctimas son una mujer que fue pareja del agresor y la hija de ella, así como dos hijas de otra mujer con la que él mantuvo una relación y su propia hija.

La sentencia fue ordenada por un tribunal integrado por los jueces Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez, y por el abogado del foro Carlos Farías Demaldé, como conjuez, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de Rafaela.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Tras conocer el veredicto, la funcionaria indicó que “valoramos positivamente que el hombre al que se juzgó haya sido condenado tal como lo solicitamos desde la Fiscalía en la acusación”.

Por su parte, en representación de tres de las víctimas actuó como querellante la doctora Paola Pradolini, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

Burella sostuvo que “el condenado cometió los ilícitos en diferentes inmuebles en los que convivió con las víctimas, en claros contextos de violencia de género”.

La fiscal manifestó que “en Rafaela, el hombre de 44 años obligó a una de sus parejas a realizar prácticas sexuales, más allá de la expresa negativa de ella”. Además, planteó que “mientras residían en Susana, abusó de una hija de esa mujer, quien en ese momento era una niña que transitaba los primeros años de la escolaridad primaria”.

Asimismo, la representante del MPA relató que “el condenado también vulneró la integridad sexual de dos adolescentes que son hijas de otra de sus parejas”. Según precisó, “se trató de hechos reiterados que tuvieron lugar en viviendas ubicadas en San Vicente y en Rafaela”.

Finalmente, Burella señaló que “en una ocasión, el condenado llevó adelante su accionar delictivo en perjuicio de su propia hija adolescente, con quien compartía una vivienda rafaelina”. En tanto, puntualizó que “cuando trató de abusar nuevamente de ella, la víctima opuso resistencia y logró que cesara la agresión”, y añadió que “su padre le exigió entonces que no hablara con nadie sobre lo sucedido”.

Delitos

El hombre de 44 años fue condenado por la autoría de abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual gravemente ultrajante por haber sido cometido en perjuicio de una persona menor de edad, mediando violencia física y abuso coactivo de una relación de poder patriarcal, agravado (por el parentesco y por el aprovechamiento de la situación de convivencia), y abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por haberlo cometido contra una víctima menor de 18 años con la que convivía).

A su vez, la pena se le impuso como autor de abuso sexual simple agravado (por haber sido en contra de una menor de edad y aprovechando la situación de convivencia preexistente), y abuso sexual simple reiterado (agravado por la guarda y la convivencia).

Las iniciales del condenado son NLC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de quienes sufrieron los ilícitos.