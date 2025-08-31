Este lunes iniciará el primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe donde 14 personas juzgarán a un hombre de 24 años, cuyas iniciales son IOC.

El joven está imputado en calidad de coautor de los delitos de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado (por ser cometido con un arma de fuego y críminis causa) de Lautaro Isaac Leandro.

Dicho crimen fue cometido en la tarde del domingo 18 de septiembre de 2022 y fue investigado por el fiscal Estanislao Giavedoni que solicitará prisión perpetua.

Cómo es el sistema santafesino

El jurado se conformará con 14 personas en total de los cuales 12 son miembros titulares y dos suplentes. Serán seleccionados en la audiencia de selección de jurados, antes de que comience el debate.

La selección de esas 14 personas se hará sobre un total de 50 que fueron sorteadas en una audiencia realizada el lunes pasado.

Los 12 titulares del jurado participarán durante todo el juicio, para luego debatir secretamente y emitir su determinación por unanimidad, sobre si el acusado es “Culpable”, “No culpable” o “No culpable por inimputabilidad”.

Luego de conocerse la decisión del jurado popular, y en caso de que el acusado sea declarado culpable, se realizará la audiencia de determinación de la pena. En ella, el juez designado para dirigir el debate, a partir de las pruebas que presenten las partes, resolverá el monto de la pena a imponer.

Sobre el crimen

El homicidio de Leandro fue cometido minutos después de las 15 en la vía pública en inmediaciones de las calles Larrea y Sarmiento en la capital santafesina.

La víctima tenía 21 años, vivía en Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires) y vino a la ciudad de Santa Fe con la intención de comprar una moto Honda Tornado. Llegó en auto junto con su hermano, un amigo y una amiga.

En torno a dicha transacción, el fiscal precisó que “en función de lo que había acordado a través de las redes sociales con los supuestos vendedores, el joven de apellido Leandro pagaría la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria”.

“El acusado y otro hombre de identidad desconocida le exigieron a Leandro la entrega de los bienes”, relató el fiscal, y añadió que “la víctima se resistió, y extrajeron un arma de fuego para concretar el robo, fue entonces que el joven le gritó a su hermano y a sus amigos que se escaparan del lugar en el auto y él comenzó a correr”.

“Al no poder consumar el robo, el acusado y el otro hombre efectuaron disparos con la intención y voluntad de quitarle la vida a la víctima”, remarcó Giavedoni. “Uno de los disparos impactó a Leandro en la cabeza, quitándole la vida. Otros dos proyectiles dañaron el vehículo en el que estaban el hermano y los amigos de la víctima fatal”, indicó.

Críminis causa

El homicidio es doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por ser críminis causa. Tal calificación es un agravante, sobre la cual el fiscal expresó: “Entendemos que es indudable que el plan común inicial del acusado y del otro hombre era el robo de la consola, los joysticks y el dinero en efectivo que tenía Leandro para realizar la supuesta compra de la moto”.

Por último señaló que luego, y en función de que se frustró el robo, el objetivo de los coautores pasó a ser quitarle la vida a Leandro con el arma de fuego.

El acusado fue detenido por personal policial minutos después de cometer el homicidio, a raíz de que vecinos del lugar que llamaron al 911.

“Intentó esconderse en viviendas de la zona, pero los vecinos advirtieron que estaba armado y no le permitieron entrar a sus casas, hasta que la policía lo detuvo en la vía pública”, precisó el fiscal.

El acusado fue identificado en una rueda de reconocimiento realizada en los tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe.